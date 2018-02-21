Далматинец укусил за голову малыша в Новополоцке: ребенку потребовалась операция

В Новополоцке далматинец укусил 8-месячного ребенка за голову, сообщает УСК по Витебской области. Пострадавшего прооперировали в Витебской областной клинической больнице в отделении нейрохирургии. Врачи подчеркивают, что на данный момент жизни малыша ничто не угрожает. Известно, что собака имела все необходимые прививки.
Данный инцидент произошел в понедельник девятнадцатого февраля около одиннадцати часов утра. Молодая девушка приехала с ребенком к матери. Все сидели на кухне, а малыш ползал по полу рядом с родными и играл. В один момент домашний далматинец укусил ребенка за голову.
Первую помощь малышу оказали в Новополоцке, а после доставили в отделение нейрохирургии Витебской областной клинической больницы, где врачи провели операцию. Сейчас состояние малыша стабилизировалось, и его жизни ничего не угрожает.
Новополоцкий городской отдел Следственного комитета проводит по факту произошедшего проверку. Известно, что мать и бабушка пострадавшего не были в тот момент пьяны, а собака имеет ветеринарный паспорт.
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