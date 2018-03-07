Девочка провалилась под лед на Западной Двине - ее тело ищут водолазы

На Западной Двине в черте Новополоцка утонула 11-летняя девочка. Информацию об этом предоставили в УСК по Витебской области.

Инцидент произошел во вторник, 6 марта, днем. Сообщается, что две девочки гуляли вдоль Западной Двины в районе ул.Парковой. Затем они решили выйти на реку, и одна из них провалилась под лед. Вторая девочка была доставлена в медучреждение, она находится в шоковом состоянии. На помощь девочкам пришли рыбаки, однако вытащить ребенка из воды не удалось.

К настоящему моменту времени тело девочки найдено не было, всплыл только рюкзак. Реку обследуют водолазы. Сотрудники следствия выясняют обстоятельства произошедшего. Вероятно, девочки вышли на лед ради фотографий.-0-