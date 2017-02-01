Для выяснения обстоятельств произошедшего на ОАО "Гродно Азот" создали рабочую группу

Для того чтобы выяснить обстоятельства инцидента, произошедшего на ОАО "Гродно Азот", создали рабочую группу, передает УВД Гродненского облисполкома.

Рабочая группа состоит из специалистов данного предприятия, РОВД, МЧС, Следственного комитета и судебных экспертиз. По факту произошедшего уголовное дело не возбуждали. На данный момент проводится проверка.

Напомним, что во вторник, 31 января, автомобиль сторонней организации проехал под запрещающий знак по высоте и повредил трубопровод, по которому производится выдача жидкого аммиака.

Главврач Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Николай Кендыш отметил, что произведенные замеры содержания аммиака как сразу после инцидента, так и некоторое время спустя показали, что очаг за пределы территории предприятия не распространился.