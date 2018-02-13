Два ребенка в один день травмировались во время катания с горок на тюбингах

В субботу десятого февраля в столице было зафиксировано сразу два случая травмирования детей во время катания с горки на тюбинге, сообщает Следственный комитет. Один из инцидентов произошел неподалеку от переулка Охотского, второй – в районе улицы Голодеда. В обоих случаях мальчики катались в не оборудованных для этого местах.
Оба пострадавших мальчикa, возрастом 5 и 9 лет, получили черепно-мозговые травмы и были госпитализированы. В одном из случаев ребенок не удержал равновесие и ударился головой о заснеженный участок земли. Во втором случае мальчик врезался в стену дома.
Детей с тяжелыми повреждениями доставили в больницы. По факту произошедшего специалисты проводят проверку.
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