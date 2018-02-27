Этой ночью в Бресте пассажир напал с ножом на водителя такси

В Бресте мужчина угрожал ножом водителю такси. Информацию об этом предоставили в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел во вторник, 27 февраля, в ночное время суток на улице Карбышева. 23-летний водитель такси около ночного заведения взял подвыпившего пассажира. Сначала он попросил поехать в микрорайон Восток, а после этого ему понадобилось обратно в центр города. Вместо того чтобы расплатиться с водителем, пассажир достал нож и начал угрожать водителю, а также попытался ударить его. В результате таксист получил порезы руки и шеи.

Злоумышленник незамедлительно скрылся, а водитель обратился в правоохранительные органы. В скором времени буйный пассажир был задержан. Им оказался 31-летний ранее неоднократно судимый за кражи и изнасилование местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-