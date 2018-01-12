Гражданку Беларуси, пропавшую 15 лет назад, нашли в женском монастыре в России

Сотрудники правоохранительных органов нашли гражданку Беларуси, которая пятнадцать лет числилась пропавшей без вести. Женщину обнаружили в монастыре в России, сообщает УВД Миноблисполкома.

Валентина Калюта 1975 года рождения, пропавшая пятнадцать лет назад, найдена милицией в результате комплекса оперативных мероприятий. Известно было лишь, что в 2003 году она уехала в Россию, но домой так и не вернулась.

Сейчас стало известно, что женщина находится в женском монастыре во Владимирской области в России. Криминальные обстоятельства, которые могли бы быть связаны с пропажей Валентины, не установлены. Жизни и здоровью белоруски ничто не угрожает.