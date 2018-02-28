Грузовик и BMW столкнулись под Брестом: 1 человек погиб

Недалеко от Бреста произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки BMW и грузовика МАЗ, сообщает УВД Брестского облисполкома. Авария случилась при выезде на перекресток накануне днем. Водитель немецкой машины погибла на месте.

Столкновение двух транспортных средств произошло около половины четвертого вечера во вторник двадцать седьмого февраля неподалеку от поворота на деревню Косичи Брестского района. За рулем иномарки находилась женщина 1969 года рождения. Ее машина ехала со стороны деревни Тельмы, когда при выезде на перекресток произошло ДТП. Грузовиком управлял житель Каменецкого района в возрасте тридцати шести лет. Сообщается, что в столкновении он не пострадал.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.