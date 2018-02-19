Ивацевичский район: водитель врезался в дерево и был госпитализирован

В Ивацевичском районе бесправник на легковом автомобиле врезался в дерево. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 февраля, около двух часов ночи на 13-м км трассы Р6. По предварительной информации, автомобилем марки Skoda Octavia управлял 29-летний житель населенного пункта Оброво. Мужчина, выбрав опасную скорость движения, потерял контроль над транспортным средством. Легковой автомобиль вылетел в кювет и врезулся в придорожное дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Известно, что пострадавший пренебрег правилами безопасности и не пристегнулся перед поездкой. Также с апреля прошлого года он был лишен водительских прав за пьяную езду. За нарушение ПДД мужчина 10 раз привлекался к административной ответственности.

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