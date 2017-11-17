Из минской школы из-за возгорания электрощита эвакуировали педагогов и учеников

В пятницу семнадцатого ноября в столичной школе №130 произошло возгорание электрощита. В результате произошедшего сотрудники спасательной службы совместно с администрацией учреждения образования эвакуировали из здания 834 ученика и 37 учителей, сообщает Минское городское УМЧС. Обошлось без пострадавших.

Данный инцидент произошел в школе, которая располагается в Минске на улице Я. Лучины Ленинского района. Из-за возгорания электрощита в помещении электрощитовой на первом этаже сработала пожарная сигнализация. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, а из здания школы были эвакуированы люди. Огонь удалось потушить к 12:20. Также известно, что в результате данного инцидента никто не пострадал.

Причина возгорания пока не установлена.