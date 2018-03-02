Легковушка и грузовик столкнулись в Лепельском районе: 1 человек погиб

В Лепельском районе произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком марки Volvo, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома. Предварительно, причиной дорожно-транспортного происшествия могли стать сложные погодные условия.
Данный инцидент произошел в четверг первого марта около семи часов вечера на трассе Минск-Витебск. В результате лобового столкновения скончалась одна из находившихся в легковушке девушек. Вторая получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Состояние водителя грузовика еще уточняется.
Госавтоинспекция обращает внимание всех водителей на сложные погодные условия и советует без острой необходимости не садиться за руль своего авто.
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