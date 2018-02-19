Легковушка перевернулась в кювете в Кореличском районе: водитель погиб на месте

В Кореличском районе легковой автомобиль Peugeot съехал в кювет, где опрокинулся. В результате произошедшего скончался молодой 21-летний водитель, а двое пассажиров авто были доставлены в больницу, сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Трое молодых людей отдыхали в баре. Около трех часов ночи они отправились в поселок Мир. На улице шел сильный снегопад и молодой парень, управлявший транспортным средством, допустил его съезд в кювет, где он перевернулся. Никто из находившихся в салоне не был пристегнут. В итоге, 21-летний водитель вылетел из машины и скончался на месте от полученных травм. Парень и девушка, которые также ехали в машине, получили различные повреждения и были госпитализированы в медучреждение.

Сейчас устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Согласно предварительным данным, водитель не был пьян.