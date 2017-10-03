Лжесоцработники похитили деньги пенсионера в Бресте

В Бресте пожилой мужчина 1931 года рождения пострадал от лжесоцработников. Четверо граждан Российской Федерации, представившиеся соцработниками, похитили у пенсионера сумму в размере Br6,5 тысяч, сообщает УВД облисполкома. Подозреваемые были оперативно задержаны, а украденные деньги возвращены потерпевшему.
Сообщение о краже поступило в милицию двадцать шестого сентября от потерпевшего жителя Бреста 1931 года рождения. Он рассказал, что четверо неизвестных зашли в его квартиру, представившись соцработниками. Когда они покинули помещение, пенсионер обнаружил пропажу крупной денежной суммы в размере Br6,5 тысяч.
Вскоре сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать четверых подозреваемых, которые оказались жителями Воронежской и Смоленской областей Российской Федерации. Все похищенные средства вернули хозяину.
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