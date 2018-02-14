МАК озвучил возможную причину авиакатастрофы в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) озвучил возможную причину крушения самолета Ан-148. Расшифровка данных бортового параметрического самописца завершилась. После этого МАК сообщил, что трагедия могла произойти из-за неверных данных о скорости полета из-за обледенения датчиков, сообщают информагентства.

Сообщается, что особая ситуация начала развиваться где-то через две с половиной минуты после отрыва на высоте около 1300 м и приборной скорости 465-470 км/ч. Именно в данный момент самописцами были зафиксированы расхождения в показаниях датчиков скорости.

Однако в МАК подчеркнули, что данная причина пока не окончательная. Заявление было сделано на основе предварительного анализа зарегистрированной информации и анализа похожих происшествий. Также в межгосударственном авиационном комитете подчеркнули, что скорее всего расхождение в показателях вызвало обледенение приемников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева

Напомним, что трагедия произошла в воскресенье одиннадцатого февраля. Практически сразу после взлета пассажирский самолет Ан-148 пропал с радаров. Обломки воздушного судна нашли в Подмосковье в Раменском районе. На борту находился 71 человек, среди которых были дети и иностранные граждане. В авиакатастрофе никто не выжил.