Машина врезалась в столб и пролетела по воздуху 60 м

В Кобринском районе произошло столкновение легкового автомобиля марки Renault со столбом, в результате которого машина пролетела по воздуху около шестидесяти метров, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Данный инцидент произошел во вторник шестого марта около пяти часов вечера на трассе Брест - Минск - граница Российской Федерации. За рулем иномарки находился брестчанин в возрасте 52 лет. Предполагается, что столкновение со столбом на обочине могло произойти из-за того, что водитель уснул за рулем. Удар при столкновении был такой силы, что машина пролетела по воздуху около шестидесяти метров.

В результате ДТП травмы получила пассажирка машины в возрасте двадцати пяти лет. Ее доставили в медучреждение.

Известно, что все в машине были пристегнуты ремнями безопасности. По факту произошедшего проводится проверка.