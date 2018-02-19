Машинист электрички Борисов-Минск скончался во время движения поезда

Во время движения поезда возле города Жодино скончался машинист электрички, следовавшей из Борисова в Минск, сообщает пресс-служба БЖД. Управление Следственного комитета по Минской области начало проведение проверки по факту произошедшего. Еще предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Это произошло в воскресенье восемнадцатого февраля. Во время движения электрички, направлявшейся из Борисова в Минск, 45-летний машинист плохо себя почувствовал. Его помощник незамедлительно применил экстренное торможение и сообщил о произошедшем дежурной станции Жодино-Южное. Была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие по вызову врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти машиниста так и не удалось.

Пассажиров данной электрички пересадили на другой поезд, на котором они и добрались до Минска.