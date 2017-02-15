Минчанке нанесли смертельные раны строительным молотком

Жительнице столицы нанесли смертельные раны молотком. Информацию об этом предоставили в МВД Беларуси.
В одной из столичных квартир вечером тринадцатого февраля была найдена 35-летняя женщина с рублеными ранами головы. От полученных травм минчанка скончалась при доставлении в медучреждение.
На данный момент известно, что строительным молотком ее избил хозяин квартиры, который был задержан. Сотрудники следствия проводят ряд необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств убийства.
Одиннадцатого февраля нетрезвый 63-летний мужчина из незарегистрированного охотничьего ружья застрелил 46-летнего зятя, который приехал вместе с семьей к родителям супруги. Мужчина от полученных повреждений скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело.
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