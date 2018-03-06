Мингорсуд приговорил мужчину к 18 годам колонии за жестокое убийство отца

Обвинительный приговор был вынесен мужчине, который убил своего отца, а затем за городом сжег его труп. Информацию об этом предоставили в Мингорсуде.

Обвиняемого приговорили к 18 годам лишения свободы. Свое наказание он будет отбывать в колонии особого режима.

Обгоревший труп мужчины обнаружили в одном из районов Минской области 25 июня на поле у лесополосы вдоль железной дороги. Прохожий заметил кострище в безлюдном месте, а в нем обнаружил обгоревшие человеческие останки. Сотрудники правоохранительных органов в дальнейшем установили личность преступника. Им оказался 30-летний сын погибшего.

Оказалось, что у отца и сына постоянно возникали конфликты. Родитель проживал вместе с семьей сына, при этом злоупотреблял спиртным. Как раз из-за этого и произошла очередная ссора, которая переросла в потасовку. В результате сын убил отца, а труп вывез за пределы Минска и сжег.-0-