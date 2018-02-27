Минского инвалида более 40 раз привлекали к административной ответственности за правонарушения двоюродного брата

Инвалида II группы более сорока раз привлекали к административной ответственности из-за двоюродного брата, который давал правоохранителям данные своего родственника. Сейчас прокуратура Минска восстановила нарушенные права потерпевшего, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

Сообщается, что ранее в прокуратуру города Минска поступила жалоба от инвалида II группы на постановления о привлечении его к административной ответственности за мелкое хулиганство, нарушение правил ПДД пешеходом и распитие алкоголя в общественных местах. Он заявлял, что ничего из вышеперечисленного не совершал. Его двоюродный брат, который ведет асоциальный образ жизни и не имеет определенного места жительства, при составлении протоколов представлялся именем потерпевшего.

Эта информация вскоре подтвердилась. Оказалось, что двоюродный брат назывался именем пострадавшего перед сотрудниками правоохранительных органов с 2014 по 2017 гг. За это время инвалида II группы привлекли к административной ответственности более сорока раз за то, чего он не совершал.

В результате принесенных столичными прокурорами протестов отменены 33 постановления судов и органов внутренних дел о привлечении заявителя к административной ответственности, восстановлены его нарушенные права. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли сотрудников охраны правопорядка, виновных в ненадлежащем установлении личности правонарушителя.