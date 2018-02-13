Молодой парень скончался в результате падения из окна общежития БГУ

В понедельник двенадцатого февраля в столице из окна одного из общежитий Белорусского государственного университета выпал молодой человек 1995 года рождения. Парень скончался на месте, сообщает Следственный комитет.

Тело погибшего обнаружили под окнами здания накануне около четырех часов вечера. Следователи уже установили личность молодого человека. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Следственно-оперативная группа изучила место происшествия.

Согласно предварительным данным, на момент своей смерти парень 1995 года рождения не был студентом БГУ.