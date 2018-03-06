На БМЗ накануне произошел пожар

В понедельник пятого марта около половины девятого вечера на Белорусском металлургическом заводе произошел пожар, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям. Огонь повредил свыше тридцати тысяч погонных метров изоляции электрического кабеля.

Когда спасатели прибыли по месту вызова, они увидели сильное задымление на предприятии. Через некоторое время сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание и полностью потушить пожар.

Обошлось без жертв и пострадавших. Пока еще не известно, что стало причиной возникновения пожара. Из-за этого пришлось временно приостановить работу трех цехов – электросталеплавильного цеха №1, сортопрокатного цеха №1 и копрового цеха.

Теперь разрабатывается пошаговый план по устранению последствий произошедшего пожара. На предприятии отметили, что возгорание произошло накануне плановой остановки сталеплавильного производства, которую планировалось произвести с седьмого по четырнадцатое марта. Из-за этого БМЗ смогут минимизировать производственные потери.