На борту разбившегося Ан-148 белорусов не было

Сегодня стало известно о том, что на борту потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148 граждан Беларуси не было. Об этом сообщило посольство Беларуси в России. Напомним, что в трагедии, произошедшей в воскресенье одиннадцатого февраля, никто не выжил.

Сначала информацию об отсутствии белорусских граждан на борту Ан-148 предоставил дежурный консул управления МИД России, а потом ee подтвердила компания, обслуживающая "Саратовские авиалинии" в аэропорту Домодедово.

Авиакатострофа произошла 11 февраля. Самолет Ан-148, выполнявший рейс из Домодедово в Орск, пропал с радаров сразу после взлета. Обломки воздушного судна нашли в Раменском районе Подмосковья. Из 71 человека на борту никто не выжил. Известно, что на этом рейсе летели три ребенка и три иностранца. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На месте крушения нашли один черный ящик, но пока его еще не расшифровали. Специалисты сейчас рассматривают три версии крушения – неблагоприятные погодные условия, ошибка экипажа и техническая неисправность.

Этот день, двенадцатого февраля, власти Оренбургской области объявили днем траура по жертвам авиакатастрофы.