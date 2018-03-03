На "Пинскдреве" найдено тело термообработчика древесины

На лесобирже предприятия ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" в проточном бассейне для обработки сырья обнаружен труп 37-летнего термообработчика древесины, сообщает Брестское областное управление Департамента госинспекции труда.
Трагедия произошла в пятницу, второго марта. Обстоятельства смерти рабочего пока не установлены. Также не было свидетелей смерти мужчины. Сообщается, что его тело нашли около восьми часов утра на лесобирже в бассейне для обработки сырья.
Теперь специалистам предстоит разобраться в причинах гибели мужчины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, проводится расследование.
В управлении департамента также отметили, что с начала текущего года на "Пинскдреве" это уже второй случай смерти рабочего.
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