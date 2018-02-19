На проспекте Дзержинского столкнулся МАЗ и Hyundai

В Минске автомобиль столкнулся с МАЗом и вылетел на разделительное ограждение. Информацию об этом предоставили в ОГАИ Московского района Минска.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 февраля, на проспекте Дзержинского. Грузовик, за рулем которого находился 35-летний водитель, двигался в сторону площади Богушевича по второй полосе. Мужчина пытался заехать на строительную площадку и столкнулся с автомобилем Hyundai, который ехал попутно в третьей полосе. В результате столкновения легковой автомобиль вылетел на железобетонный разделительный блок. Сообщается, что никто не пострадал.-0-