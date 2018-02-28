На территории ОАО "Белшина" погиб водитель 3-тонного погрузчика. Информацию об этом предоставили в УСК по Могилевской области.

По предварительной информации, в районе часа ночи на территории предприятия перевернулся 3-тонный погрузчик. В результате происшествия погиб водитель. Подробности сотрудники правоохранительных органов сообщат позже, когда получат больше информации о данном инциденте.

Местные СМИ сообщают, что 36-летний мужчина помогал вытянуть другой погрузчик, который застрял в снегу. В какой-то момент пришедший на помощь погрузчик перевернулся. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.-0-