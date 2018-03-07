На трассе М1 легковушка после удара о столб пролетела в воздухе около 60 метров

В Кобринском районе легковой автомобиль врезался в столб и от удара пролетел по воздуху около 60 м. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел во вторник, 6 марта, в районе пяти часов вечера на трассе Брест - Минск - граница РФ. Автомобиль Renault Clio, за рулем которого находился 52-летний брестчанин, совершал движение в сторону областного центра. В какой-то момент водитель потерял контроль над транспортным средством, съехал с проезжей части и врезался в опору освещения. Удар оказался настолько сильным, что машина пролетела около 60 метров и перевернулась в кювете. Предполагается, что водитель уснул во время движения.

В результате пострадала 25-летняя пассажирка автомобиля. Она была доставлена в медучреждение. Проводится проверка. Сообщается, что в легковом автомобиле все были пристегнуты ремнями безопасности.-0-