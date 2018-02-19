Неизвестной сбил велосипедистку в Барановичском районе и скрылся

В Барановичском районе неизвестный на автомобиле совершил наезд на 55-летнюю велосипедистку, а после скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, сообщает ГАИ Брестской области. Пострадавшую доставили в больницу.

Авария произошла в воскресенье восемнадцатого февраля около семи часов утра на трассе Барановичи-Гродно. Неизвестный ехал со стороны Слонима по направлению к Барановичам. Женщина ехала на велосипеде по правому краю дороги в попутном направлении. На ней был световозвращающий жилет.

Сразу же после столкновения виновник ДТП скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшую жительницу Гинцевич доставили в Барановичскую городскую больницу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя автомобиля. Если вы обладаете какими-либо сведениями о произошедшем, просьба сообщить от этом по телефонам: 41-17-64 (8-0163) или 41-44-44 (8-0162).-0-