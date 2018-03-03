Неработающего 38-летнего мужчину подозревают в незаконной добыче рыбы

Жителя Березовского района подозревают в незаконной ловле рыбы, что повлекло за собой причинение ущерба в особо крупном размере, сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.
Подозреваемому 38 лет и он нигде официально не трудоустроен. Накануне днем, в пятницу, второго марта, он рыбачил на водоеме в Березовском районе. Всего за несколько часов он сумел добыть 173 щуки и 10 особей плотвы. Ущерб, нанесенный им природе, оценивается в Br38 тысяч.
В отношении жителя Березовского района возбудили уголовное дело по части 4 статьи 281 Уголовного кодекса Беларуси. Мужчину задержали. Сейчас проводится расследование по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства.
Отметим, что с первого марта и по пятнадцатое апреля на территории Брестского района запрещено ловить щуку.
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