Нетрезвый мужчина скрылся с места ДТП, в котором погибла его дочь

В Барановичском районе в среду двадцать первого февраля произошло ДТП неподалеку от деревни Лесная. Нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в дерево на обочине, сообщает УВД Брестского облисполкома. В результате произошедшего погибли два человека – несовершеннолетняя дочь водителя и его односельчанин.

Авария произошла около семи часов вечера накануне неподалеку от д. Лесная Барановичского района. Автомобилем марки Renault управлял мужчина 1986 года рождения, проживающий в деревне Великие Луки. Он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Двенадцатилетняя дочь водителя, ученица восьмого класса, погибла на месте. Также скончался и 31-летний односельчанин водителя.

Сразу после аварии виновник ДТП попытался скрыться. Однако вскоре его задержали сотрудники уголовного розыска Госавтоинспекции. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Беларуси. Экспертиза показала, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что в 2012 году он был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде.