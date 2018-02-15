Отчисленный парень устроил стрельбу в школе во Флориде: 17 человек погибли

В штате Флорида в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленде отчисленный парень устроил стрельбу в школе. В результате трагедии скончались семнадцать человек. В ближайшие больницы поступили семнадцать пострадавших, среди которых был и нападавший. Его под конвоем доставили из госпиталя в офис шерифа, сообщают информагентсва.

Трагедия произошла незадолго до окончания учебного дня в школе. Когда раздались выстрелы, зазвучал сигнал пожарной тревоги. Кто ее включил, пока не установлено. Не исключается версия, что это мог сделать и сам нападавший с целью вызвать панику. Большинство учеников закрылись в классных комнатах. Нападавшим был бывший ученик данной школы Николас Круз 1999 года рождения, которого до этого отчислили. Он передвигался по школьным коридорам с полуавтоматической винтовкой с магазином на тридцать патронов и расстреливал любого, кто попадался ему на пути. В здании учебного заведения он убил двенадцать человек, еще двое были застрелены возле школы, один – на улице, еще двое скончались в больнице.

По сообщению представителей медицинских учреждений, в которые были доставлены пострадавшие, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Мотивы преступления пока не известны. Предположительно, нападение могло стать результатом нервного срыва парня. Полиция сейчас собирает всю информацию на Николаса Круза, в том числе изучаются и его социальные сети. По словам шерифа, некоторые записи в соцсетях парня вызывают большое беспокойство.

После произошедшего российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник сообщил в социальных сетях, что его дочь обучается в этой школе. В момент трагедии она была в учебном заведении, но не пострадала. Он написал: "Столкнулись. Благополучный район, хорошая школа, безопасно... и видишь своего бегущего из школы ребенка по телевизору, с камеры вертолета в новостях о стрельбе с жертвами в школе... звук выключил. Комментировать не хочу".

Официальный представитель Белого дома Линдси Уолтерс сообщила, что президент США Дональд Трамп был проинформирован об инциденте со стрельбой в школе во Флориде. "Мы следим за ситуацией. Мыслями и молитвами мы с теми, кто пострадал", - сказала она.