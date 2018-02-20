Пассажир, прыгнувший в минском метро под поезд, остался жив

Прыгнувший под поезд в метро мужчина остался жив. Информация об этом была опубликована на официальной странице Минского метрополитена в Twitter.
Сообщается, что движение поездов по синей ветке метро было восстановлено в 11.50. Мужчина, который прыгнул на рельсы прямо перед поездом, несмотря на сильный удар, выжил. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.
Инцидент произошел сегодня, 20 февраля, в 11.23 на ст.м. "Площадь Ленина". Молодой мужчина прыгнул на путь прямо перед движущимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но удар был чрезвычайно силен.-0-
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