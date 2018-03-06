Пьяные парень и девушка угнали чужой автомобиль и разбили его

Молодые парень и девушка в нетрезвом виде угнали автомобиль и попали в аварию, сообщает ГУВД. После этого они вызвали такси по телефону владельца машины и скрылись с места ДТП. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Беларуси.

Потерпевший написал заявление в милицию спустя несколько дней после произошедшего. Уже установлены все обстоятельства случившегося. Двадцать третьего февраля в вечернее время суток двое молодых людей и одна девушка отмечали праздник в одной из квартир на улице Водолажского в Минске. Вскоре один из парней в возрасте двадцати двух лет и девятнадцатилетняя девушка отправились в магазин, где познакомились с мужчиной и пригласили его в компанию. После этого они продолжили выпивать, только компания увеличилась.

В один момент, парень и девушка решили покататься на машине. Они взяли ключи от авто приглашенного мужчины, никому ничего не сказали и ушли. Они поочередно управляли транспортным средством, пока не попали в ДТП. После этого они с телефона хозяина транспортного средства вызвали такси и уехали домой, бросив разбитую машину на дороге.

Утром владелец транспортного средства не нашел свое авто, а через некоторое время ему позвонили из милиции и сообщили о том, что нашли его побитую машину. Сначала мужчина говорил, что это он был за рулем в момент аварии. Но когда ему рассказали, что он будет привлечен к административной ответственности по двум статьям, мужчина во всем сознался.

Парня и девушку задержали. В отношении них возбудили уголовное дело.