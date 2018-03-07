Пьяный пассажир маршрутки ударил водителя и повредил транспортное средство

В маршрутке нетрезвый житель Волковыска напал с кулаками на водителя транспортного средства и даже повредил микроавтобус, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина ехал из Волковыска в Гродно, чтобы навестить своего отца в больнице. В дорогу он взял с собой бутылку водки. Сначала он предлагал другим пассажирам составить ему компанию, а когда все отказались, приступил к употреблению алкоголя в одиночестве. Вскоре спиртное подействовало на мужчину 1967 года рождения, и он начал буйствовать – настойчиво требовал поменять музыку, не реагировал на замечания и прочее. А на въезде в областной центр, мужчина выронил бутылку из рук и ее содержимое разлилось по полу. Тогда у всех присутствующих и переполнилась чаша терпения, нарушителя спокойствия попросили покинуть маршрутку. Вместо этого, пассажир маршрутки ударил кулаками водителя и нанес несколько ударов по транспортному средству, повредив его. Потом он сел в попутку и уехал.

Вскоре хулигана задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.