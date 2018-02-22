Пьяный пассажир с ножом решил предотвратить "преступление" в маршрутке Минск-Солигорск

Пьяный пассажир маршрутки Минск-Солигорск с ножом навис над водителем. Информацию об этом предоставили в ГУВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел на Слуцкой трассе недалеко от населенного пункта Гацук. В милицию позвонила пассажирка маршрутки и сообщила, что нетрезвый мужчина направился к водителю и навис над ним с ножом в руке. Буквально через 10 минут маршрутка была остановлена сотрудниками ГАИ, нарушитель порядка был выведен из транспортного средства. Объяснить свой поступок мужчина не мог. Водитель маршрутки рассказал, что пассажир стоял над ним с ножом, пытаясь что-то сказать, однако никаких действий не предпринимал.

Оказалось, что 53-летний житель Солигорского района сел в маршрутку до Минска уже в нетрезвом состоянии, а также взял с собой бутылку спиртного, чтобы скоротать дорогу. В какой-то момент ему показалось, что водитель, разговаривающий по телефону, обсуждает с подельником план ограбления пассажиров маршрутного такси. Объяснить, почему он сделал такой вывод, пассажир не смог. Мужчина решил предотвратить"преступление" и подошел к водителю с ножом, пытаясь сказать, чтобы тот ехал прямо в милицию. Однако объясниться не смог.

В отношении пассажира составлен административный протокол по ч.3 ст.17.3 КоАП РБ. Мужчина на несколько дней помещен в ИВС.-0-