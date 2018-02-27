Под Брестом BMW столкнулся с МАЗом: водитель легковушки погибла

Под Брестом в результате аварии погибла водитель BMW. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД облисполкома.
Инцидент произошел во вторник, 27 февраля, около 15.30 на автодороге М1/Е30 у поворота на деревню Косичи. Жительница Бреста 1969 г.р., управляя автомобилем марки BMW, совершала движение по направлению от населенного пункта Тельмы. На перекрестке она столкнулась с двигавшимся попутно МАЗом, за рулем которого находился 36-летний житель Каменецкого района.
В результате аварии женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия. Водитель грузового автомобиля не пострадал.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN