Под Брестом BMW столкнулся с МАЗом: водитель легковушки погибла

Под Брестом в результате аварии погибла водитель BMW. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД облисполкома.

Инцидент произошел во вторник, 27 февраля, около 15.30 на автодороге М1/Е30 у поворота на деревню Косичи. Жительница Бреста 1969 г.р., управляя автомобилем марки BMW, совершала движение по направлению от населенного пункта Тельмы. На перекрестке она столкнулась с двигавшимся попутно МАЗом, за рулем которого находился 36-летний житель Каменецкого района.

В результате аварии женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия. Водитель грузового автомобиля не пострадал.-0-