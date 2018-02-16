Под Мостами Audi сбила лося: в результате ДТП погибла 18-летняя девушка

Под Мостами легковой автомобиль сбил лося - погибла 18-летняя пассажирка. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в четверг, 15 февраля, поздним вечером на автодороге Острино - Щучин - Волковыск. Перед автомобилем марки Audi на проезжей части неожиданно появился лось. Транспортное средство столкнулось в животным и съехало в кювет, где врезалось в придорожное дерево.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали пострадавших из салона автомобиля. В результате аварии погибли 18-летняя пассажирка (дочь водителя). Сам водитель, 42-летний мужчина, и его 13-летний сын с различными травмами были госпитализированы.

Также сообщается, что в результате столкновения погиб и лось. На данный момент выясняются обстоятельства ДТП.-0-