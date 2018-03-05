Поезд столкнулся с автомобилем в Добрушском районе

В Добрушском районе в субботу, третьего марта, автомобиль попал под поезд, сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Машина пересекала железнодорожные пути по нерегулируемому переезду неподалеку от деревни Красная Буда Добрушского района, когда произошло столкновение с поездом. В тот день были сложные погодные условия, которые могли стать одним из факторов произошедшего.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.