Поезд столкнулся с автомобилем в Добрушском районе

В Добрушском районе в субботу, третьего марта, автомобиль попал под поезд, сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Машина пересекала железнодорожные пути по нерегулируемому переезду неподалеку от деревни Красная Буда Добрушского района, когда произошло столкновение с поездом. В тот день были сложные погодные условия, которые могли стать одним из факторов произошедшего.
Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.
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