После гибели рядового Коржича проверены другие в/ч - возбуждено 48 уголовных дел

После гибели солдата в Печах проверены другие части. По итогу проверок было возбуждено 48 уголовных дел. Об этом сегодня сообщила представителям СМИ министр обороны Андрей Равков.

В период с октября по январь проходили проверки в других воинских частях. Возбуждались новые уголовные дела по малейшим фактам грубости, превышения власти. Таких уголовных дел за указанный выше период возбуждено 48 в 16-ти в/ч.

В то же время по линии МВД проводились опросы около 18 тыс. граждан, в числе которых военнослужащие, ранее уволенные из рядов ВС, и их родители. В результате данных опросов возбуждено одно уголовное дело по факту кражи мобильного телефона.

Командиры, которые пресекают правонарушения, поощряются, а те, кто скрывают факты нарушений, в итоге лишаются своих должностей и привлекаются к ответственности. Также принимаются меры по совершенствованию системы контроля за личным составом, вплоть до установки камер видеонаблюдения.-0-