Пожар на БМЗ: повреждено более 30 тыс.м изоляции электрокабеля

В результате пожара на Белорусском металлургическом заводе повреждено более 30 тыс. погонных метров изоляции электрического кабеля. Информацию об этом предоставили в МЧС Беларуси.
Инцидент произошел в понедельник, 5 марта, вечером в кабельном тоннеле. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС обнаружили сильное задымление. В результате пожара повреждено 30,6 тыс. погонных метров изоляции электрокабеля.
Работники МЧС полностью ликвидировали пожар. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливается причина пожара. Из-за случившегося была временно приостановлена работа трех цехов. Сегодня, 6 марта, министр промышленности Виталий Вовк выехал на БМЗ, чтобы организовать оперативный штаб по устранению последствий возгорания.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN