Пожар на БМЗ: повреждено более 30 тыс.м изоляции электрокабеля

В результате пожара на Белорусском металлургическом заводе повреждено более 30 тыс. погонных метров изоляции электрического кабеля. Информацию об этом предоставили в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел в понедельник, 5 марта, вечером в кабельном тоннеле. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС обнаружили сильное задымление. В результате пожара повреждено 30,6 тыс. погонных метров изоляции электрокабеля.

Работники МЧС полностью ликвидировали пожар. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливается причина пожара. Из-за случившегося была временно приостановлена работа трех цехов. Сегодня, 6 марта, министр промышленности Виталий Вовк выехал на БМЗ, чтобы организовать оперативный штаб по устранению последствий возгорания.-0-