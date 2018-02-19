Пожар в Минске: из горящей квартиры вытащили 3 человек, один скончался

В Минске мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме. Информацию об этом предоставили в Минском ГУ МЧС.

Инцидент произошел сегодня ночью. Спасатели получили сообщение о запахе гари в подъезде пятиэтажки на улице Кальварийской. Прибывшие к месту происшествию сотрудники МЧС заметили дым, выходящий наружу из окон трехкомнатной квартиры. Работники МЧС через окно по лестнице спасли женщину и мужчину. Они не пострадали. С расположенных выше квартир были эвакуированы семь человек.

В коридоре около входной двери квартиры был обнаружен 50-летний мужчина. Его госпитализировали с множественными ожогами и отравлением продуктами горения. Медики не смогли спасти пострадавшего — он скончался в медучреждении. На данный момент устанавливается причина пожара.-0-