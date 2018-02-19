Пожар в Минске: из горящей квартиры вытащили 3 человек, один скончался

В Минске мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме. Информацию об этом предоставили в Минском ГУ МЧС.
Инцидент произошел сегодня ночью. Спасатели получили сообщение о запахе гари в подъезде пятиэтажки на улице Кальварийской. Прибывшие к месту происшествию сотрудники МЧС заметили дым, выходящий наружу из окон трехкомнатной квартиры. Работники МЧС через окно по лестнице спасли женщину и мужчину. Они не пострадали. С расположенных выше квартир были эвакуированы семь человек.
В коридоре около входной двери квартиры был обнаружен 50-летний мужчина. Его госпитализировали с множественными ожогами и отравлением продуктами горения. Медики не смогли спасти пострадавшего — он скончался в медучреждении. На данный момент устанавливается причина пожара.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN