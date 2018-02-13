Пожилая женщина доставлена в больницу после обрушения стены заброшенного склада

В Круглянском районе пострадала пожилая жительница деревни Малина в результате обрушения части неэксплуатируемого здания склада в деревне Пригани-2, сообщает Могилевское областное УМЧС. Пострадавшую госпитализировали в Круглянскую ЦРБ.

Данный инцидент произошел около половины седьмого вечера в понедельник двенадцатого февраля. Уже на месте происшествия было установлено, что обвал деревянной стены склада произошел из-за попытки самовольно разобрать заброшенное здание. В итоге, пенсионерка 1957 года рождения оказалась заблокирована под завалом. Извлечь ее удалось спасателям лишь с применением специальных инструментов. После этого женщину передали медикам.

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытые переломы ног и черепно-мозговую травму. Пожилую женщину доставили в Круглянскую центральную районную больницу. Обстоятельства инцидента еще не установлены.