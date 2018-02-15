Пропавшие накануне в Минске три школьницы найдены в торговом центре

Сотрудники правоохранительных органов разыскали пропавших 14 февраля школьниц. Несовершеннолетние находились в ТЦ "МОМО". Информацию об этом предоставили в ГУВД Мингорисполкома.

Минская милиция разыскивает двух пропавших девочек Установлено, что разыскиваемые после школы ушли гулять вместе. Ранее уже уходили из дома.

Две ученицы школы №38 Фрунзенского района, а также учащаяся школы №85 Заводского района пропали накануне. Оказалось, что девочки ночевали у общей знакомой в Заводском районе, а 15 февраля отправились в местный ТЦ, где и были обнаружены сотрудниками милиции.-0-