Пропавшие накануне в Минске три школьницы найдены в торговом центре

Сотрудники правоохранительных органов разыскали пропавших 14 февраля школьниц. Несовершеннолетние находились в ТЦ "МОМО". Информацию об этом предоставили в ГУВД Мингорисполкома.
Две ученицы школы №38 Фрунзенского района, а также учащаяся школы №85 Заводского района пропали накануне. Оказалось, что девочки ночевали у общей знакомой в Заводском районе, а 15 февраля отправились в местный ТЦ, где и были обнаружены сотрудниками милиции.-0-
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