Психиатрическая экспертиза проводится в отношении подозреваемых в убийстве 2-летней девочки в Слуцке

Стационарная комплексная психиатрическая экспертиза проводится в отношении матери и ее сожителя, подозреваемых в убийстве 2-летней девочки в Слуцке. Информацию об этом предоставили в СК Беларуси.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела. Назначен ряд необходимых следственных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего. В скором времени станет известна точная причина смерти девочки. Специалисты выяснят, умерла она в результате избиения или нет.

Напомним, что 29 января в одном из домов в районном центре медбригадой была обнаружена малолетняя девочка в тяжелом состоянии со следами побоев. Медики пытались спасти жизнь малышки, но она скончалась. В убийстве подозреваются 26-летние мать девочки и ее сожитель. Оба задержаны.-0-