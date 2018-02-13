Психиатрическая экспертиза проводится в отношении подозреваемых в убийстве 2-летней девочки в Слуцке

Стационарная комплексная психиатрическая экспертиза проводится в отношении матери и ее сожителя, подозреваемых в убийстве 2-летней девочки в Слуцке. Информацию об этом предоставили в СК Беларуси.
На данный момент продолжается расследование уголовного дела. Назначен ряд необходимых следственных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего. В скором времени станет известна точная причина смерти девочки. Специалисты выяснят, умерла она в результате избиения или нет.
Напомним, что 29 января в одном из домов в районном центре медбригадой была обнаружена малолетняя девочка в тяжелом состоянии со следами побоев. Медики пытались спасти жизнь малышки, но она скончалась. В убийстве подозреваются 26-летние мать девочки и ее сожитель. Оба задержаны.-0-
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