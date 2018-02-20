Сегодня утром умерла школьница, отравившаяся накануне угарным газом

Сегодня утром, во вторник двадцатого февраля, в больнице скончалась двенадцатилетняя школьница, поступившая накануне в Гродненскую областную детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом: состояние послеклинической смерти, утопление, отравление угарным газом. Сейчас следователи проводят проверку по факту гибели ребенка, сообщает УСК по Гродненской области.

Девочку госпитализировали в реанимацию в понедельник девятнадцатого февраля.

Дом, где она проживала, уже обследовали сотрудники областного УМЧС, специалисты УСК и эксперты ГКСЭ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что шестиклассница росла в благополучной семье. Причина смерти ребенка еще не установлена, но отмечается, что видимых повреждений на теле девочки не было обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти стала очень высокая концентрация окиси углерода в замкнутом пространстве. Вероятно, трагедия произошла из-за ненадлежащей работы газового оборудования в ванной комнате.

Напомним, что по предварительной информации в понедельник школьница мылась у себя дома, включив перед этим газовую колонку. Она отравилась ударным газом, из-за чего потеряла сознание и захлебнулась. После этого ее доставили в реанимацию.