Школьник из Минска обвиняется в сбыте особо опасных психотропов

Минский школьник обвиняется в сбыте особо опасных психотропных веществ. Информацию об этом предоставили в УСК по Минской области.

Известно, что школьник, обучающийся в 11-ом классе одной из столичных школ, был так называемым минером и работал на интернет-магазин. Он получал координаты мест, где забирал наркотики. Затем на съемной квартире он фасовал их и распространял через закладки, которые прятал в различных местах в Минске и Минской области. Деньги за проделанную работу он получал на банковскую карту, оформленную на подставное лицо.

На съемной квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли весы и прочие приспособления для фасовки, а также вещество массой не менее 50 г. Было установлено, что в состав этого вещества входит альфа-PVP - особо опасный психотроп.

Проводится ряд необходимых следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступной деятельности молодого человека. Подозреваемый был взят под стражу.-0-