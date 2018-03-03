Следствие разыскивает мужчину, который пытался ограбить обменник в Могилеве

Мужчина пытался ограбить обменник в Могилеве. В настоящее время устанавливается личность злоумышленника. Информацию об этом предоставили в УСК по Могилевской области.
Инцидент произошел в четверг, 1 марта, в вечернее время. Неизвестный мужчина с завязанным на лице шарфом вошел в обменный пункт и под угрозой насилия, демонстрируя предмет похожий на пистолет, потребовал у кассира передать ему деньги. Работник банка незамедлительно нажал тревожную кнопку, после чего злоумышленник поспешил скрыться.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК Беларуси.
Сотрудники правоохранительных органов работают над поиском мужчины. Сообщаются его приметы: на вид 25-30 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения. В день попытки ограбления банка на нем были надеты вещи, представленные ниже на фотографиях. При нем также была сумка темного цвета.
Граждан, которые владеют какой-либо информацией, касающейся данного инцидента, просят обратиться по следующим телефонам: +375297435997, +375297879676 или 102. Вознаграждение и анонимность гарантируются.-0-
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