Сотрудник Добрушского РОВД погиб в столкновении милицейской машины с поездом

В Добрушском районе произошло столкновение поезда с милицейской машиной на нерегулируемом железнодорожном переезде. В результате аварии погиб водитель автомобиля, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Трагедия произошла в субботу, третьего марта, вблизи деревни Красная Буда. Автомобиль Добрушского РОВД при пересечении нерегулируемого железнодорожного переезда столкнулся с тепловозом. В тот момент в авто было четыре человека - три сотрудник РОВД и гражданин, задержанный за правонарушение.

Милиционер, находившийся за рулем транспортного средства, получил не совместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Еще один сотрудник РОВД, который сидел на пассажирском сидении, был доставлен в реанимацию. Участкового инспектора доставили в хирургическое отделение. Четвертый мужчина, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов за мелкое хулиганство, отказался от госпитализации.

Машина попала в аварию по пути в Добрушское РОВД после задержания гражданина. В тот день на улице были сложные погодные условия - шел сильный снег. Это могло стать одной из причин столкновения.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Беларуси.