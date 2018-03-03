Спасатели вытащили из снега школьный автобус с детьми в Житковичском районе

В Житковичском районе сотрудники МЧС освободили застрявший в снегу школьный автобус. Информацию об этом предоставили в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел в пятницу, 2 марта, в дневное время. В этот день школьный автобус развозил детей по домам после уроков. Водитель пропускал встречный автомобиль и на обочине застрял в снегу. Это произошло на дороге в населенном пункте Черничи. На момент инцидента в салоне автобуса находились четверо 7-летних детей.

Спасатели прибыли на помощь через 12 минут после вызова. Автобус был отбуксирован на проезжую часть.-0-