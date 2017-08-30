У двух семей из Гродно угнали автомобили во время отдыха на море

У двух семей из Гродно во время отдыха на море украли автомобили. Информацию об этом предоставили в УВД Гродненского облисполкома.
Одна из семей отдыхала в Болгарии (город Несебр), у них был похищен автомобиль BMW X5, 2007 г.в. Машину угнали с неохраняемой стоянки отеля в ночное время суток. Вторая семья, отдыхавшая в Черногории (город Улцинь), лишилась автомобиля Volkswagen Tiguan, 2010 г.в. Угонщики украли авто с массовой парковки среди бела дня. Известно, что в машине находились все документы семьи, в том числе паспорта.
Автомобили находятся в международном розыске.
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