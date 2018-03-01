У жителя Логойского района изъяли 4,5 кг марихуаны. Информацию об этом предоставили в УСК по Минской области.

Сотрудники правоохранительных органов при расследовании уголовных дел, связанных с хранением наркопотребителями марихуаны, задержали причастного к распространению данного наркотика. Оказалось, что марихуану распространял 34-летний житель Логойского района. В приусадебном участке родственника задержанного было обнаружено и изъято порядка 4,5 кг высушенной и измельченной марихуаны.

Обвиняемый подтвердил, что выращивал коноплю и высушивал ее на участке в Логойском районе для продажи. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Беларуси. В отношении мужчины выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-