Ученик 11 класса обвиняется в сбыте психотропов

Ученика 11 класса одной из школ города Минска обвиняют в сбыте особо опасных психотропов, сообщает управление Следственного комитета по Минской области.
Сообщается, что молодой человек был минером и работал на один интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Посредством зашифрованной переписки он получал координаты определенных мест, откуда забирал психотропы. Сам фасовал их и сбывал заказчикам посредством закладок. Незаконную деятельность осуществлял на территории Минска и Минской области. Деньги парню потом перечислялись на банковскую карту, оформленную на подставное лицо.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск на съемной квартире молодого человека. Там были найдены весы и вещество, содержащее в себе альфа-PVP, а также приспособления для фасовки.
Обстоятельства преступления устанавливаются.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN