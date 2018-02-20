Ученик 11 класса обвиняется в сбыте психотропов

Ученика 11 класса одной из школ города Минска обвиняют в сбыте особо опасных психотропов, сообщает управление Следственного комитета по Минской области.

Сообщается, что молодой человек был минером и работал на один интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Посредством зашифрованной переписки он получал координаты определенных мест, откуда забирал психотропы. Сам фасовал их и сбывал заказчикам посредством закладок. Незаконную деятельность осуществлял на территории Минска и Минской области. Деньги парню потом перечислялись на банковскую карту, оформленную на подставное лицо.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск на съемной квартире молодого человека. Там были найдены весы и вещество, содержащее в себе альфа-PVP, а также приспособления для фасовки.

Обстоятельства преступления устанавливаются.